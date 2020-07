Europese vliegvelden pessimistischer over herstel luchtvaart

donderdag 16 juli 2020 , 14:22

Bron: flickr/Alan Light

BRUSSEL (ANP) - De geleidelijke opheffing van reisbeperkingen in Europa heeft nog niet tot een sterk herstel van de luchtvaart geleid. Europese luchthavens zijn dan ook somberder over het herstel, meldt brancheorganisatie ACI Europe. Waar ze er aanvankelijk op rekenden dat de passagiersaantallen in 2023 weer op het niveau van voor de coronacrisis zouden zijn, verwachten ze dit nu pas in 2024.

Europese vliegvelden verwelkomden in juni 16,8 miljoen reizigers, wat 93 procent minder is dan in dezelfde maand vorig jaar. Voorlopige cijfers wijzen erop dat luchthavens deze maand 19 procent van het aantal passagiers van juli 2019 ontvangen, terwijl ze hoopten op 20 procent. Dat kost luchthavens dit jaar bij elkaar zo'n 32,4 miljard euro aan omzet.

ACI Europe wijt het trage herstel aan het feit dat er nog steeds veel reisbeperkingen gelden wegens de coronapandemie. De organisatie klaagt daarnaast over slechte afstemming tussen landen in de Europese Unie en het Verenigde Koninkrijk over het afbouwen van de restricties.

Terug naar boven