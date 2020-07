62 miljoen euro aan EU-subsidies voor Nederlandse infrastructuur

donderdag 16 juli 2020 , 13:00

DEN HAAG (ANP) - Dit jaar krijgt Nederland 62 miljoen euro aan EU-subsidie voor verschillende infrastructuurprojecten. Het grootste bedrag gaat naar overnachtingsplaatsen voor binnenvaartschepen langs de Waal en er wordt geïnvesteerd in het spoor om vrachtvervoer via de trein te stimuleren.

Voor deze 50 ligplekken krijgt Nederland 11,4 miljoen euro van de Europese Commissie. De lidstaten stemden donderdag in met het besluit. "Met extra slaapplekken langs deze belangrijke internationale vaarroute krijgen binnenvaartschippers meer mogelijkheden om goed uit te kunnen rusten", zegt minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. "Hiermee kunnen we een belangrijke wens van de binnenvaart vervullen."

Het kabinet wil dat meer goederen worden vervoerd via het spoor en over het water in plaats van via de drukke snelwegen in vervuilende vrachtwagens. Het spoor bij Amersfoort wordt voor 8 miljoen euro verbeterd voor vrachttreinen en er wordt 8,7 miljoen euro gestoken in het Theemswegtracé in de haven van Rotterdam.

Ook komt er 6,5 miljoen euro voor 1600 beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens, langs de A15 bij Ridderkerk, de A16 bij Moerdijk, de A67 bij Maasbree, de A76 bij Bocholtz en bij de haven van Vlissingen.

