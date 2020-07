Handel eurozone in mei hard geraakt door coronacrisis

donderdag 16 juli 2020 , 11:07

LUXEMBURG (ANP) - De export uit de eurozone is in mei sterk afgenomen vanwege de maatregelen in veel landen om verspreiding van het coronavirus te beperken. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat was sprake van een daling van de export met 29,5 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ook de handel tussen de eurolanden zelf kromp sterk.

De export van landen in de eurozone naar andere lidstaten van de Europese Unie stond in mei zwaar onder druk. Die handel is met 27,3 procent gedaald. Ook de uitvoer van de eurolanden naar buiten de EU, zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, China en het Verenigd Koninkrijk, ging omlaag.

De import van de negentien eurolanden kromp in mei met 26,7 procent. Het handelsoverschot bedroeg 9,4 miljard euro.

