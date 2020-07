Europese Commissie wil strijd tegen 'belastingmisbruik' opvoeren

woensdag 15 juli 2020 , 14:30

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil actie voor "eerlijke en simpele" belastingen in de EU. Met een pakket maatregelen stelt ze voor de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking op te voeren, selectieve belastingafspraken in lidstaten te beteugelen en meer transparantie te eisen.

"Jaarlijks verliest de EU 46 miljard euro aan inkomsten doordat individuen belasting ontduiken. Bedrijven ontwijken belastingen voor 35 miljard euro per jaar. Door grensoverschrijdende btw-fraude gaat er 50 miljard euro verloren. Dat is meer dan 130 miljard euro per jaar. Dat is een schandaal. Dit kan zo niet langer doorgaan", aldus EU-commissaris Paolo Gentiloni (Belastingen).

Daarnaast wil de commissie bij besluitvorming over belastingzaken gebruik gaan maken van een artikel uit het EU-verdrag waarmee de nu vereiste unanimiteit bij belastingzaken kan worden omzeild. Volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis verstoren sommige belastingstructuren in lidstaten de werking van de interne markt en daar kan via dat artikel met een meerderheid van stemmen in de EU-ministerraden mee worden afgerekend. Op die manier kan één lidstaat besluitvorming over belastingwetgeving niet meer blokkeren.

Volgens vicevoorzitter Valdis Dombrovskis is het in de huidige coronacrisis "meer dan ooit nodig dat lidstaten belastinginkomsten veiligstellen, om te investeren in de mensen en bedrijven die dat het meest nodig hebben. Tegelijk moeten er administratieve en andere hindernissen worden weggenomen en het gemakkelijker worden gemaakt voor bedrijven om te innoveren, investeren en groeien."

