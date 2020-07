Brussel roept lidstaten op tot voorbereiding nieuwe coronagolf

woensdag 15 juli 2020 , 12:55

BRUSSEL (ANP) - Het is van "vitaal belang" dat de EU-lidstaten maatregelen blijven coördineren om het coronavirus in Europa onder controle te houden. De 27 landen moeten nationaal het aantal testen uitbreiden en de ontwikkeling en toepassing opvoeren van corona-apps die contacten vastleggen die een coronapatiënt recent heeft gehad, stelt de Europese Commissie. "Met de lessen die we de afgelopen maanden hebben geleerd, moeten we nu vooruit plannen en improvisatie vermijden om nieuwe uitbraken van Covid-19 te voorkomen", aldus vicevoorzitter Margaritis Schinas.

De commissie heeft woensdag regelgeving aangenomen die het mogelijk maakt dat corona-apps ook voor vakantiegangers in andere EU-landen werken. Een tiental lidstaten heeft volgens het dagelijks EU-bestuur al zo’n (geanonimiseerde) app om het spoor van besmettingen te kunnen volgen en elf lidstaten zijn ermee bezig. Brussel is voorstander van het gebruik van de contactapps.

EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid): "We zijn van ver gekomen maar het coronavirus circuleert nog steeds. We roepen op tot sterke en gezamenlijke actie." Ze wijst de lidstaten ook op het extra belang dit jaar van vaccinaties tegen de seizoensgebonden griep.

De commissie constateert dat de 27 EU-landen in toenemende mate hun maatregelen op elkaar afstemmen. In het begin van de uitbraak was dit nauwelijks het geval en sloten verschillende landen bijvoorbeeld zonder overleg hun grenzen. Sindsdien zijn er talloze videoconferenties geweest tussen EU-ministers. De commissie is niet bevoegd op het gebied van gezondheid maar ze onderhandelt wel namens de EU over de aanschaf van mondkapjes, beademingsapparatuur en geneesmiddelen, inclusief een vaccin.

