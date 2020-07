Uitspraak Gerecht EU over belastingzaak Apple in Ierland

woensdag 15 juli 2020 , 3:30

Bron: © European Union, 2016

LUXEMBURG (ANP) - Het Gerecht van de Europese Unie bepaalt woensdag of de Europese Commissie in 2016 terecht de regering van Ierland heeft gelast 13 miljard euro (plus rente) aan ‘achterstallige’ vennootschapsbelasting van Apple te vorderen. Volgens de commissie had Ierland verboden belastingvoordelen aan het techbedrijf toegekend, en daarmee ongeoorloofde staatssteun gegeven. Ierland en Apple eisen nietigverklaring van dit besluit bij het Gerecht, onderdeel van het Europees Hof van Justitie.

In 2014 stelde het dagelijks EU-bestuur een onderzoek in naar vermeende voordelige belastingafspraken met de Amerikaanse techreus in Ierland. Ze concludeerde in 2016 dat het bedrijf gedurende vele jaren beduidend minder belasting hoefde te betalen dan andere bedrijven. Het ging om twee belastingdeals ('rulings') uit 1991 en 2007 met de in Ierland gevestigde dochters Apple Sales International en Apple Operations Europe.

Volgens commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) hoefde Apple daardoor jarenlang nauwelijks iets over de Europese winst af te dragen, tot slechts 0,005 procent in 2014. Ze droeg Dublin op het bedrag dat volgens Brussel normaal gesproken had moeten worden betaald, 13 miljard euro, alsnog te innen, plus rente.

Dat weigerden de Ieren en ze stapten naar de Europese rechter. Ook Vestager deed dat. In 2018 kwamen alle partijen overeen het geld op een geblokkeerde rekening te storten, in afwachting van de uitspraak van het Gerecht. Daar staat nu 14,3 miljard euro op.

De uitspraak wordt rond 11.00 uur verwacht.

Terug naar boven