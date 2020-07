Benelux roept op tot stimulans Europees fietsbeleid

dinsdag 14 juli 2020 , 15:25

BRUSSEL (ANP) - De transportministers van Nederland, België en Luxemburg (Benelux) vragen de Europese Commissie het bevorderen van fietsen een prominente plek te geven in het Europees klimaat- en duurzame transportbeleid. Ze willen dat Brussel meebetaalt aan de aanleg van fietsinfrastructuur en dat de commissie fietsbeleid in de EU-landen subsidieert in het kader van de Green Deal, het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn in de EU. De drie landen hebben in Brussel een verklaring hierover aan vicevoorzitter Frans Timmermans van de commissie 'overhandigd' tijdens een videoconferentie.

"In Nederland is fietsen net zo gewoon als water uit de kraan. We hebben meer fietsen dan inwoners", zei staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). Nederland is momenteel voorzitter van de Benelux Unie, het samenwerkingsverband tussen de regeringen van de drie landen. "Door de coronacrisis zien steeds meer mensen in heel Europa de voordelen van de fiets. Fietsen is goedkoop, gezond en goed voor het klimaat en de schone lucht. Meer aandacht voor goede fietspaden, oplaadpunten voor elektrische fietsen en goede stallingen in de Benelux én in heel Europa is dus een goede zaak."

Door de coronacrisis steeg het fietsgebruik in bijna alle EU-landen. De ministers benadrukken in hun verklaring dat om het fietsgebruik verder te stimuleren de beschikbaarheid van hoge kwaliteit en veilige fietsinfrastructuur essentieel is, evenals veilige fietsparkings. Later dit jaar willen de drie een grensoverschrijdende 'roadmap' presenteren om de fiets in de regio te stimuleren.

Volgens de Belgische federale minister François Bellot wordt de fiets nog te veel gezien als een recreatieve manier van verplaatsen. "Er moet dus worden nagedacht over nieuwe initiatieven om zoveel mogelijk burgers aan te moedigen de fiets in hun dagelijks leven te gebruiken, door ermee naar het werk te gaan of zich meer in het algemeen per fiets te verplaatsen."

Luxemburg zet al vol in op het bevorderen van het fietsgebruik. Zo is er de subsidie op de aanschaf van fietsen en elektrische fietsen verdubbeld. Minister François Bausch: "Ook starten we voor het eerst met de 'Cycling summer'. Een aantal nationale wegen zal in augustus alleen voor de fiets zijn, om ontbrekende schakels in het nationale fietspadennet aan te vullen." Luxemburg ziet verplaatsingen te voet of per fiets "als een van de belangrijkste oplossingen voor betere mobiliteit in de tijd na Covid-19".

