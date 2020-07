Zorgen in Kamer over modernisering Europese begroting

dinsdag 14 juli 2020 , 13:21

DEN HAAG (ANP) - In de Tweede Kamer zijn zorgen over het uitblijven van modernisering van de Europese begroting voor de periode 2021-2027 waarover eind deze week een EU-top is. "Het geld gaat naar prioriteiten uit de jaren tachtig", aldus VVD'er Anne Mulder.

De EU-leiders komen vrijdag en zaterdag bijeen voor de meerjarenbegroting en het herstelfonds dat landen moet helpen de coronacrisis te overwinnen. De Kamer kan leven met zo'n fonds, al verschillen de partijen wel over de voorwaarden. De Kamer kwam van reces terug om te praten over de top.

In het laatste voorstel van EU-president Charles Michel gaat volgens de Kamer te veel geld naar landbouw en de ontwikkeling van arme regio's. Tegelijkertijd wordt er bezuinigd op grensbewaking, innovatie en wetenschap. Ook het kabinet zet in op modernisering van de begroting.

Een andere zorg van de Kamer gaat over de rechtstaat. In Polen zijn "homovrije zones en Nederland levert geen verdachten meer uit aan Polen", aldus de VVD. Het vasthouden aan de rechtstaat moet een harde voorwaarde zijn voor zowel de begroting als het fonds, vindt de Kamer.

Aan dat herstelfonds moeten harde eisen worden gesteld, vindt het kabinet. Landen moeten in ruil voor leningen hervormingen doorvoeren om klaar te zijn voor een volgende crisis. De PVV wil geen fonds, terwijl bijvoorbeeld de SP en DENK de noodzaak er niet van inzien.

De regeringspartijen zijn verdeeld over de voorwaarden voor het fonds. VVD en CDA willen leningen, D66 is voor subsidies om landen niet verder op te zadelen met schulden. Eppo Bruins van de ChristenUnie pleitte voor barmhartigheid voor het zwaar getroffen zuiden. Hij stelt voor leningen om te zetten in subsidies als landen goed hervormen.

Premier Mark Rutte stelt zich in Europa hard op in de discussie over de begroting en het fonds. Door de "enge focus op geld" van het kabinet dreigt de modernisering van de begroting te stranden, vreest Bram van Ojik (GroenLinks).

De kans dat er bij de komende EU-top een akkoord komt, wordt in de wandelgangen niet zo groot geacht.

Terug naar boven