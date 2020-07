Fabrikant bereid om prijs kankermedicijnen te verlagen

dinsdag 14 juli 2020 , 12:52

BRUSSEL (ANP) - Geneesmiddelenfabrikant Aspen Pharma heeft de Europese Commissie voorgesteld om de prijzen voor zes levensreddende kankermedicijnen met gemiddeld 73 procent te verlagen. Brussel heeft het Zuid-Afrikaanse bedrijf al enige tijd in het vizier vanwege zijn prijsbeleid.

Het gaat onder meer om tabletten van Alkeran en de medicijnen Purinethol, Leukeran, Lanvis en Myleran. Aspen verwierf de verkooprechten voor de betreffende medicijnen, waarvan de patenten al decennia geleden waren verlopen, en voerde vervolgens enorme prijsverhogingen door. Daardoor ontstond de verdenking dat de farmareus misbruik maakte van zijn dominante marktpositie.

Als de prijs van medicijnen plotseling met honderden procenten wordt verhoogd kijken we daarnaar, gaf de commissie eerder aan. Of de voorgestelde prijsverlagingen door Aspen voldoende zijn, is nog niet duidelijk. Brussel heeft andere betrokken partijen gevraagd om met een reactie te komen.

De verkooppraktijken van Aspen zorgden enkele jaren geleden voor veel ophef. Zo kwam aan het licht dat Aspen in onderhandelingen met overheden dreigde te stoppen met de verkoop van kankermedicijnen, als niet ingestemd werd met forse prijsstijgingen. Ook zouden medewerkers van het bedrijf volgens een Britse krant gepraat hebben over het vernietigen van de voorraden van medicijnen om de prijzen op te drijven.

