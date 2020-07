Bas Eickhout uitgeroepen tot invloedrijkste Europarlementariër op het gebied van milieu en klimaat

dinsdag 14 juli 2020 , 12:05

Bron: © European Union, 2018

DEN HAAG (PDC) - Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) is door Votewatch uitgeroepen tot de meest invloedrijke Europarlementariër op het gebied van klimaat en milieubeleid. Dit staat in de Influence Index 2020, waarin Europarlementariërs worden beoordeeld op de politieke en sociale invloed die zij hebben.

Eickhout is een van de vicevoorzitters van de parlementaire commissie voor milieu (ENVI) en vice-fractievoorzitter van de Groenen in het Europees Parlement. Votewatch geeft aan dat Eickhout invloed heeft kunnen uitoefenen door een sterk politiek netwerk, veel ervaring en door zijn inzet voor concrete wetgeving op milieugebied.

Wat wetgeving betreft, is Eickhout rapporteur geweest voor verschillende cruciale wetsvoorstellen op het gebied van klimaat en milieu, zoals het voorstel voor de Europese indeling van duurzame investeringen. Dit voorstel is in juni 2020 aangenomen door het Europees Parlement. Ook heeft Eickhout zich de afgelopen jaren ingezet voor nieuwe CO 2 -normen voor auto's en het uitbannen van wegwerpplastic.

Bron: Votewatch, GroenLinks

