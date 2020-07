‘Nederland schendt nog steeds klimaatafspraken'

dinsdag 14 juli 2020 , 3:51

AMSTERDAM (ANP) - Nederland schendt nog steeds de gemaakte klimaatafspraken over het subsidiëren van het gebruik en de productie van kolen, gas en olie, zegt milieuorganisatie Milieudefensie. Die deed samen met Oil Change International onderzoek naar de Europese klimaatafspraken.

Volgens de onderzoekers ging de afgelopen vijf jaar gemiddeld 8,3 miljard euro per jaar naar de fossiele industrie. Daarvan ging 4,9 miljard euro naar subsidies voor de lucht- en scheepvaart, de zware industrie, energiecentrales en de landbouwsector.

Ook krijgen bedrijven in deze sectoren die internationaal opereren exportkredieten en garanties van Atradius DSB, leningen van ontwikkelingsbank FMO en investeringen van ABN AMRO. In totaal ligt het voordeel voor dit soort bedrijven volgens de milieuorganisatie op gemiddeld 2,9 miljard euro per jaar. Ruim een half miljard euro per jaar gaat naar investeringen in fossiele brandstoffen door staatsbedrijven als Energiebeheer Nederland en GasTerra.

Al in 2013 sprak Nederland met de Europese Unie af om subsidies voor fossiele brandstoffen in 2020 af te schaffen, zeggen de opstellers van het rapport. "Maar in plaats van te werken aan de afschaffing van fossiele subsidies, ontkende de Nederlandse regering jarenlang het bestaan van fossiele subsidies."

Milieudefensie denkt dat als 4,9 miljard euro van de overheidssteun wordt afgeschaft, de regering de CO2-uitstoot in 2025 met bijna 8 procent omlaag kan brengen. Dit staat volgens de milieuclub gelijk aan de totale uitstoot van het energiegebruik van 2,3 miljoen huishoudens. Dat geld kan dan naar duurzame energie, energiebesparing en het isoleren van woningen, waarmee volgens Milieudefensie weer nieuwe banen gegenereerd kunnen worden.

Terug naar boven