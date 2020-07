Kamer terug van reces om te praten over EU-top

dinsdag 14 juli 2020 , 3:30

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer komt dinsdag van reces terug om te debatteren over de speciale Europese top van aanstaande vrijdag en zaterdag in Brussel. Daar wordt gesproken over het Europees herstelfonds en de meerjarenbegroting van de EU.

De Europese Commissie wil een herstelfonds van 750 miljard euro om landen te helpen de coronacrisis te overwinnen. Twee derde van de pot moet bestaan uit subsidies met voorwaarden. Nederland wil geen subsidies, maar leningen.

Verder moeten er garanties komen dat landen gaan hervormen (pensioenen, arbeidsmarkt) als ze geld uit het fonds krijgen, vindt het kabinet. Het gaat het kabinet dan vooral om Frankrijk, Spanje en Italië. Nederland maakt zich samen met Oostenrijk, Denemarken en Zweden sterk voor deze veranderingen.

Wat betreft de meerjarenbegroting 2021-2027 wil Den Haag naast modernisering (meer geld naar innovatie en minder naar landbouw) geen stijging van het budget zien. Het vertrek van de Britten uit de EU mag niet betekenen dat Nederland meer gaat betalen. Ook wil het kabinet dat de korting op de Nederlandse afdracht blijft bestaan.

De leiders van Spanje, Italië en Portugal kwamen de afgelopen dagen langs bij premier Mark Rutte in de hoop zijn standpunt te verzachten. Rutte zegt steeds wel uit te zijn op een compromis, maar daar geen haast mee te hebben. Dat laatste willen Duitsland, de huidige EU-voorzitter, en de Europese Commissie wel.

De houding van het kabinet kan tot dusver wel op steun rekenen in de Kamer.

