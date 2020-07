Aantal illegale migranten dat EU binnenkomt gedaald

maandag 13 juli 2020 , 15:11

BRUSSEL (ANP) - Het aantal vluchtelingen dat de eerste helft van 2020 illegaal naar de Europese Unie reisde, is met een vijfde gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat meldt de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex.

De daling wordt voornamelijk veroorzaakt door het coronavirus en alle strenge maatregelen die landen daarom hebben ingesteld. Op sommige veelgebruikte routes is te zien dat het aantal migranten in januari en februari aanzienlijk hoger was dan vorig jaar, maar dat het aantal daarna daalde vanwege de coronamaatregelen.

In de westelijke Balkan-landen, zoals Kroatië, was juist sprake van een stijging van 73 procent meer migranten, ongeveer 9300 mensen. Dat komt voor een groot deel doordat mensen daar makkelijker langs konden reizen vanuit Griekenland nadat in veel Oost-Europese landen de coronamaatregelen werden versoepeld.

Het aantal mensen dat via landen als Bulgarije en Roemenië de EU wilde binnengaan is juist gehalveerd ten opzichte van 2019, tot 11.900.

De zeeroutes werden ook veel minder gebruikt. Zowel in het westen, richting Spanje, als in het midden van de Middellandse Zee, richting Italië, is het aantal migranten dat de oversteek maakte gehalveerd. Het Rode Kruis meldde vorige week dat het aantal verdronken vluchtelingen op de Middellandse Zee de afgelopen maanden is gestegen.

