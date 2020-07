Groen licht Brussel voor staatssteun aan KLM

maandag 13 juli 2020 , 12:08

gewijzigd

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie geeft goedkeuring aan het steunpakket van de Nederlandse overheid aan luchtvaartmaatschappij KLM ter waarde van 3,4 miljard euro. In juni werd bekend dat het kabinet KLM te hulp schiet om de coronacrisis te doorstaan.

De steun bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro met een looptijd van 5,5 jaar, en overheidsgaranties tot 90 procent op kredieten bij in totaal elf banken ter waarde van 2,4 miljard euro.

Eurocommissaris Margrethe Vestager (mededinging) zegt dat KLM een zeer belangrijke rol speelt voor de Nederlandse economie, wat betreft werkgelegenheid en luchtvaartverbindingen. "De crisis heeft de luchtvaartsector buitengewoon hard getroffen. Dit steunpakket zal KLM van de liquiditeit voorzien die het dringend nodig heeft om de impact van de coronacrisis te weerstaan."

Air France kreeg eerder al 7 miljard steun van de Franse overheid. Daarmee komt het totaalbedrag aan staatssteun voor Air France-KLM op 10,4 miljard euro.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de steun. Zo moet KLM de kosten structureel met 15 procent verlagen, waarbij banenverlies onvermijdelijk lijkt. Daarbij zou van alle werknemers een loonoffer worden gevraagd.

Vakbonden bij KLM maakten eerder bezwaar tegen de voorwaarden en eisen inspraak bij de reorganisatieplannen. Ze zijn namelijk niet betrokken bij de plannen, terwijl dat volgens internationale regels die bij collectieve arbeidsovereenkomsten horen wel zou moeten. KLM zou ook een eerder afgesproken loonsverhoging van 2,5 procent, die per 1 augustus zou worden doorgevoerd, tot nader order willen uitstellen. Hier zien de bonden niets in, ook omdat nog geen zicht is op het totaalpakket aan maatregelen om de kosten omlaag te krijgen.

KLM was bij de eerste ronde voor loonsubsidie van de overheid een grootverbruiker van de steunmaatregel. In totaal betaalde de overheid de vliegmaatschappij en verschillende onderhouds- en cateringonderdelen van het bedrijf ruim 304 miljoen euro om de loonkosten deels te dekken.

