Laatste stappen invoering euro in Bulgarije en Kroatië

vrijdag 10 juli 2020 , 19:54

© Santeri Viinamaki

bulgarije

BRUSSEL (ANP) - Bulgarije en Kroatië hebben groen licht gekregen voor de laatste fase om hun nationale munten, de Bulgaarse lev en de Kroatische kuna, te kunnen vervangen door de euro. De Europese Commissie maakte dat vrijdag bekend. Het duurt nog wel minstens twee jaar voor in die landen daadwerkelijk met een euro kan worden betaald.

Om toe te kunnen treden tot de eurozone, die nu uit negentien landen bestaat, hebben de twee landen een groot aantal economische hervormingen moeten doorvoeren. Nu ze volgens Brussel, en de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt, voldoen aan de criteria zijn ze dichtbij het definitieve afscheid van hun munten. Ze treden ook toe tot de Bankenunie. Dat betekent dat de ECB vanaf 1 oktober toezicht krijgt over de grote banken in Bulgarije en Kroatië.

EU-commissaris Valdis Dombroviskis zegt "opgetogen" te zijn. De twee landen moeten nu als laatste stap toetreden tot het zogeheten Europees Wisselkoersmechanisme ERM. In dit systeem worden de twee munteenheden voor twee jaar gekoppeld aan de euro en mogen ze niet zomaar meer devalueren. "Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar de euro als hun munt", zei Dombrovskis. ECB-voorzitter Christine Lagarde feliciteert de regeringen in Sofia en Zagreb op Twitter met deze "grote stap op weg naar aansluiting met de eurozone."

