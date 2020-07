'Europa moet lessen trekken uit genocide in Srebrenica'

vrijdag 10 juli 2020 , 10:51

Bron: © European Union, 2018

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement heeft vrijdag de slachtoffers van de val van de Bosnische enclave Srebrenica 25 jaar geleden herdacht. "Een genocide als in Srebrenica mag nooit meer gebeuren. We moeten in Europa allemaal de lessen trekken uit wat is gebeurd, en de feiten erkennen", zei EU-commissaris Olivér Várhelyi (nabuurschap en uitbreiding) tijdens een plenaire zitting in Brussel. Hij riep op tot verzoening in de Westelijke Balkan. "Zonder verzoening kan er geen langetermijnvrede zijn."

Parlementariërs uit verschillende politieke fracties spraken over het belang van het voor de rechter brengen van de verantwoordelijken voor het bloedbad, ook om afsluiting voor de families van de slachtoffers mogelijk te maken. De Kroaat Tonino Picula, een sociaal-democraat, noemde Srebrenica "de ergste tragedie in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Wat daar is gebeurd was genocide en niemand moet vermijden het zo te noemen." Hij wees op het gevaar van desinformatie die over Srebrenica wordt verspreid. "Dat kunnen we niet toelaten".

Europarlementariër Derk Jan Eppink van Forum voor Democratie noemde Srebrenica "een trauma". Dutchbat, een klein bataljon lichtbewapende Nederlandse blauwhelmen dat de enclave niet kon beschermen tegen Bosnisch-Servische gevechtseenheden, "was een Mission Impossible", een onmogelijke opdracht, zei hij. "Goede bedoelingen resulteerden in een onuitvoerbare missie." Volgens hem faalde niet Dutchbat maar "de gemeenschap en de politiek". In juli 1995 werden rond de 8000 moslimmannen en -jongens om het leven gebracht in Srebrenica.

