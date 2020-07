Goedemorgen Europa! Over de rechtsstaat in coronatijd

maandag 13 juli 2020 . Met dank overgenomen van Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland (EPinNL) , gepubliceerd op

Op donderdagochtend 16 juli van 9:00 tot 9:30 uur gaan de Europarlementariërs Lara Wolters (PvdA) en Tineke Strik (GL) met elkaar in gesprek over de rechtsstaat in de EU.

Zij zullen het onder andere hebben over het recent mede door Lara Wolters geschreven rapport over de vermeende zelfverrijking van de Tsjechische premier Babiš, de situatie in Hongarije met premier Orbán en de Poolse presidentsverkiezingen. Wat kan de EU doen om de rechtsstaat te beschermen? Is dit eigenlijk wel wenselijk?

Het debat staat onder leiding van moderator Rogier Elshout en maakt deel uit van Goedemorgen Europa!: een serie onlinedebatten met Nederlandse Europarlementariërs.

Wil je het debat volgen en meepraten over de onderwerpen? Dat kan via: www.goedemorgeneuropa.nl

Deze debatreeks wordt georganiseerd door het Europees Parlement Liaisonbureau en bespreekt verschillende thema’s die in een ander licht zijn komen te staan door de uitbraak van het coronavirus in de EU. Tijdens elk debat zullen andere Europarlementariërs op basis van stellingen in discussie gaan over deze onderwerpen.

