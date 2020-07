'Ondernemers op hoofdlijnen eens met EU-herstelplan'

woensdag 8 juli 2020 , 17:51

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse ondernemers zijn over het algemeen positief over het herstelplan om de Europese Unie door de coronacrisis te loodsen. Dat schrijft VNO-NCW in een brief aan Tweede Kamerfracties en ministeries. Volgens de ondernemers is er geen blinde liefde voor de EU en is er alle reden om kritisch te zijn, maar het is volgens de VNO-NCW-leden goed om te investeren in de relatie.

Op 17 en 18 juli komen de EU-leiders naar Brussel om te onderhandelen over een herstelfonds van 750 miljard euro, waarbij de commissie voorstelt het grootste deel via subsidies naar de zwaarst getroffen landen te laten vloeien. Nederland is daar tegen en wil dat steun via leningen wordt gegeven. De Tweede Kamer praat voorafgaand aan de top over de kwestie.

VNO-NCW benadrukt dat Nederland meer dan een derde van het nationale inkomen via de internationale handel verdient. Het lidmaatschap van de EU levert Nederland ook meer op dan het kost. De interne markt zorgt naar schatting van VNO-NCW voor een 9 procent grotere economie dan wanneer op de reguliere condities van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zou worden gehandeld.

Naast grote handelspartners als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk mag volgens de ondernemersorganisaties ook de export naar Spanje en Italië, landen die het hardst door de crisis getroffen zijn, niet uit het oog worden verloren. Hier verdient Nederland jaarlijks 60 miljard euro aan.

Naast de economische aspecten speelt voor VNO-NCW ook het politieke en maatschappelijke belang. Punt van aandacht noemt de organisatie de controle op de uitgaven van de EU.

