VS zien vooruitgang in overleg met Europa over opening grenzen

woensdag 8 juli 2020 , 17:51

WASHINGTON (ANP/DPA) - De Verenigde Staten zien vooruitgang in het overleg met de Europese Unie over de heropening van de grenzen. Door de coronacrisis is Europa op slot voor de meeste Amerikanen, en omgekeerd de VS voor de meeste Europeanen.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zijn de partijen verder gekomen. "We hebben echte vooruitgang geboekt, technische vooruitgang", aldus Pompeo, zonder daarover details te geven. Hij zei dat het de bedoeling is een "​​veilig systeem" op te zetten voor het reizen.

Onlangs besloot de EU de Europese grenzen weer open te gooien voor een reeks landen. Maar de Verenigde Staten zaten er niet bij. Volgens de EU is het risico nog te groot. De Amerikaanse regering in Washington nam nog geen stappen om voor bepaalde landen reizen weer toe te staan.

