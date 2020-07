Brussel keurt Nederlandse coronasteun van 25 miljoen euro goed

woensdag 8 juli 2020 , 14:21

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een Nederlands steunprogramma voor kleine bedrijven goedgekeurd onder de staatssteunregels die vanwege de coronacrisis tijdelijk zijn versoepeld. Het gaat om 25 miljoen euro aan gunstige leningen voor bedrijfjes die door de crisis zijn getroffen.

De regeling wordt beheerd door Qredits, een stichting van banken en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Qredits helpt met name startende ondernemers die via andere kanalen niet aan krediet kunnen komen met leningen en advies. Het doel van het steunprogramma is te zorgen dat deze kleine bedrijven hun economische activiteiten kunnen voortzetten.

Alleen nieuwe leningen tot 25.000 euro per bedrijf vallen onder de regeling. Bedrijven die al voor 1 januari moeite hadden het hoofd boven water te houden komen niet in aanmerking. De commissie vindt de maatregel "noodzakelijk, passend en evenredig".

