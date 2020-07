Europese Commissie: binnen vier jaar zes keer zoveel waterstof

woensdag 8 juli 2020 , 13:45

BRUSSEL (ANP)

BRUSSEL (ANP) - De Europese productie van duurzame waterstof moet in vier jaar verzesvoudigen. Maar zo lang waterstof nog niet helemaal uitstootvrij en 'groen' kan worden geproduceerd, moet Europa ook niet de neus ophalen voor minder groene varianten, vindt verantwoordelijk EU-commissaris Frans Timmermans.

Waterstof is nodig om Europa in 2050 klimaatneutraal te krijgen, stelt Timmermans, die woensdag de 'waterstofstrategie' van de Europese Commissie presenteerde. Deze brandstof kan energie dragen en vrijgeven zonder klimaat en milieu te schaden. Waterstof is een uitkomst voor de staalindustrie, de scheepvaart en andere sectoren die moeilijk met een stekker uit de voeten kunnen.

Maar "op de korte en middellange termijn" kan er nog niet genoeg waterstof worden geproduceerd met windmolens en zonnepanelen. Voorlopig moet waterstof ook nog met bijvoorbeeld aardgas worden gemaakt. Deze variant, waarbij de vrijgekomen CO2 wordt opgevangen en bewaard, gaat niet als 'groen' maar als 'blauw' door het leven.

De 'blauwe' waterstof kan niet op ieders enthousiasme rekenen. Maar daarvoor moet de EU volgens de commissie niet terugschrikken, want dat is al een stuk beter dan nog veel vervuilender 'grijze' alternatieven. Bovendien wordt zo de weg gebaand voor de overstap naar werkelijk groene waterstof. Als de economie straks al op waterstof is ingericht, is die overgang goedkoper en dus aantrekkelijker.

De productie in de EU van groene waterstof moet voor 2024 zijn verzesvoudigd, stelt Timmermans. Zes jaar later moet die zelfs veertig keer zo groot zijn als nu. Waar het nu nog blijft bij 1 gigawatt, is die straks 40 gigawatt groot. En Europa zou tegen die tijd uit bijvoorbeeld Noord-Afrika nog eens zoveel duurzame waterstof moeten kunnen importeren.

Timmermans ziet in de ontwikkeling van waterstof "grote kansen" voor Nederland, omdat vrijwel het hele land van gasleidingen is voorzien. Die zouden in de toekomst kunnen worden gebruikt voor waterstof.

