Italiaanse premier naar Rutte over herstelfonds

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte ontvangt vrijdag zijn Italiaanse collega Giuseppe Conte. Die komt volgens ingewijden naar Den Haag in de hoop dat Rutte zijn verzet laat varen tegen een voorgesteld Europees herstelfonds voor landen als Italië die zwaar door de coronapandemie zijn getroffen.

De Europese regeringsleiders komen volgende week vrijdag bijeen voor onderhandelingen over het herstelfonds van 750 miljard euro dat is gekoppeld aan de meerjarenbegroting voor de Europese Unie. Ze zien elkaar voor het eerst in maanden weer in Brussel. De zuidelijke landen en voortrekkers als Duitsland dringen aan op een spoedig vergelijk, maar Nederland en andere 'zuinige' landen maken geen haast.

Italië heeft geen moeite met de Nederlandse eis dat het land hervormingen doorvoert in ruil voor hulp, zei de Italiaanse ambassadeur bij de EU in de aanloop naar Contes bezoek aan Rutte. Maar die hulp kan niet enkel uit leningen bestaan, zoals Nederland wil. De korting op de EU-afdracht die Nederland koestert, zou de komende jaren nog wel behouden kunnen blijven.

