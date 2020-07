Eerste Kamer stemt in met steunpakket KLM

woensdag 8 juli 2020 , 11:22

Bron: privécollectie

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft dinsdag na een debat met minister Hoekstra van Financiën en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met het steunpakket voor de KLM. Het steunpakket bedraagt 3,4 miljard euro. De fracties van Groenlinks, SP en PvdD stemden tegen het wetsvoorstel.

Tijdens het debat was er wel kritiek. Enerzijds klonk het geluid dat het kabinet te weinig voorwaarden stelde aan de steunverlening, waardoor de belastingbetaler misschien alsnog voor de kosten opdraait. Anderzijds toonde een deel van de Kamer zich bezorgd over de extra schulden die de KLM door de leningen op zich neemt. Ook werd er kritiek geuit op het feit dat het kabinet te weinig eisen stelt aan de duurzaamheid bij KLM.

De Europese Commissie, die in de EU let op martkverstorende staatssteun moet nog goedkeuring geven aan het steunpakket. De regels omtrent staatssteun aan luchtvaartmaatschappijen zijn sinds de coronacrisis versoepelt. Hierdoor is de Europese Commissie met verschillende steunpakketten voor luchtvaartmaatschappijen akkoord gegaan. Zo heeft de Commissie ook ingestemd met het Franse steunpakket aan Air France van 7 miljard euro.

Bron: Eerste Kamer

