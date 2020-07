Merkel naar Europees instellingen voor doornemen prioriteiten voorzitterschap

woensdag 8 juli 2020 , 3:30

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De eerste buitenlandse reis van bondskanselier Angela Merkel sinds de corona-uitbraak is woensdag naar Brussel. Die keuze is niet toevallig. Duitsland is sinds 1 juli tot 1 januari EU-voorzitter, beheert de rest van het jaar de Europese vergaderagenda en zit de ministerraden voor. Merkel komt, zoals elke nieuwe tijdelijke voorzitter, de prioriteiten van haar regering toelichten op de plenaire zitting van het Europees Parlement. Vanwege de coronamaatregelen vindt die niet in Straatsburg maar in Brussel plaats. Berlijn heeft als belangrijkste doelstelling het komende halfjaar Europa versterkt uit de coronacrisis te loodsen, onder het motto ‘Samen voor Europa’s herstel’.

Merkel wordt om 13.20 uur bij de ingang van het EU-parlement ontvangen door de voorzitter, David Sassoli. Ze zullen beiden een korte verklaring afleggen en zich dan terugtrekken voor een onderonsje tot om 14.15 uur de plenaire zitting begint. Veel parlementariërs zullen de zitting nog per video van huis uit volgen.

Om 18.00 uur bezoekt Merkel de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Ze houden met Sassoli en EU-president Charles Michel een vooroverleg over de top van EU-leiders volgende week in Brussel. De 27 gaan daar onderhandelen over de commissievoorstellen voor de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 (1100 miljard euro) en een herstelfonds van 750 miljard euro voor de door corona zwaarst getroffen landen. Michel is al een tijd bezig de regeringsleiders naar een akkoord hierover te bewegen en komt naar verwachting donderdag met een compromisvoorstel.

Merkel sluit de dag af met een gesprek onder vier ogen met Charles Michel, vanaf 19.30 uur. Een eindtijd is niet in de agenda voorzien.

