Brussel: veel diepere recessie in EU door lockdowns

dinsdag 7 juli 2020 , 10:45

BRUSSEL (ANP) - De Europese economie gaat dit jaar door een dieper dal dan Brussel nog maar twee maanden geleden verwachtte. In een nieuwe prognose rekent de Europese Commissie op een gemiddelde krimp van 8,7 procent in de eurozone, terwijl ze begin mei uitging van min 7,7 procent. Voor de zwaar door de epidemie getroffen zuidelijke lidstaten stelt het dagelijks EU-bestuur de cijfers fors naar beneden bij tot maar liefst -11,2 procent voor Italië, -10,9 voor Spanje en -10,6 voor Frankrijk.

"De economische gevolgen van de lockdown zijn heviger dan we aanvankelijk hebben ingeschat", aldus vicevoorzitter Valdis Dombrovskis. Voor Nederland blijft de verwachte krimp in 2020 6,8 procent. Ook het Europese herstel zal minder krachtig zijn dan verwacht. De commissie rekent op een economische groei in de eurolanden volgend jaar van gemiddeld 6,1 procent. Nederland blijft daar met 4,6 procent achter.

Volgens de commissie is er nog veel onzekerheid over de economische ontwikkelingen in de EU, waaronder het risico van een nieuwe golf infecties en nieuwe, lokale lockdowns. Ook heeft de epidemie de lidstaten niet op dezelfde manier getroffen, zei commissaris Paolo Gentiloni (economie) en zal het herstel in de EU evenmin gelijklopen. Daardoor dreigen de economieën van sterke landen als Duitsland en Nederland en die van zuidelijke EU-landen verder uit elkaar te groeien.

Voor Italië en Spanje raamde de commissie in mei nog een krimp van respectievelijk 9,5 en 9,4 procent, voor Frankrijk 8,2 procent. Volgens de commissie is de recessie ondanks het snelle ingrijpen van de nationale regeringen en op Europees niveau met steunmaatregelen voor bedrijven en burgers dieper, omdat de versoepeling van de coronamaatregelen langzamer gaat dan verwacht.

"Deze nieuwe raming geeft overduidelijk aan waarom we een ambitieus herstelpakket nodig hebben", zei Gentiloni. Volgende week komen de EU-leiders naar Brussel om te onderhandelen over een herstelfonds van 750 miljard euro, waarbij de commissie voorstelt het grootste deel via subsidies naar de zwaarst getroffen landen te laten vloeien. Nederland is daar tegen en wil dat steun via leningen wordt gegeven.

