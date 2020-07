Topberaad leiders Kosovo en Servië in Brussel

maandag 6 juli 2020 , 14:44

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Premier Avdullah Hoti van Kosovo en de president van Servië Aleksandar Vucic komen zondag in Brussel bijeen voor beraad over het slepende conflict rond Kosovo, dat door veel westerse landen inclusief Nederland als onafhankelijk land is erkend. De ontmoeting vindt plaats onder toeziend oog van EU-buitenlandchef Josep Borrell en is bedoeld om de dialoog tussen Servië en Kosovo weer op gang te brengen, heeft de Europese Commissie bekendgemaakt.

Het is voor het eerst sinds november 2018 dat de leiders elkaar onder toezicht van de EU over de zaak spreken. Op de bijeenkomst komen alle onopgeloste kwesties aan de orde, aldus de woordvoerder van Borrell en "worden de discussies en het werk hervat om een uitgebreide en juridisch bindende overeenkomst te bereiken over de normalisering van de betrekkingen tussen Servië en Kosovo".

Westerse mogendheden dwongen in de oorlog om Kosovo (1998-1999) met zware bombardementen op Servië de aftocht van Servische troepen uit het etnisch in meerderheid Albanese Kosovo.

De president van Kosovo, Hashim Thaci, is inmiddels aangeklaagd wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid door een speciaal Kosovotribunaal dat in 2015 is opgericht en in Den Haag is gevestigd. Thaci zou als kopstuk van het Kosovaarse Bevrijdingsleger (UÇK) verantwoordelijk zijn geweest voor gruwelen die tegen Serviërs zijn gepleegd. De beschuldigingen aan het adres van Thaci leidden ertoe dat een topconferentie die het Witte Huis belegde voor een oplossing voor Kosovo 27 juni niet is doorgegaan.

Servië beschouwt Kosovo als een onderdeel van Servië en als bakermat van de Servische natie en Servisch-orthodoxe kerk. De Servische autonome provincie Kosovo en de regio Metohija werden in 1999 losgemaakt van Servië door toedoen van westerse mogendheden en militair ingrijpen van de NAVO. Zij stelden daarbij de Albanese meerderheid in Kosovo van Servische onderdrukking te bevrijden. Het straatarme Kosovo werd in 2008 officieel onafhankelijk, wat door een groot aantal landen inclusief Nederland wordt erkend.

