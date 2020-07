Centrumrechtse regeringspartij HDZ wint verkiezingen Kroatië

maandag 6 juli 2020 , 2:01

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

ZAGREB (ANP/RTR/DPA) - De centrumrechtse regeringspartij Kroatische Democratische Unie (HDZ) krijgt de meeste zetels in het nieuwe parlement van EU-lidstaat Kroatië. De partij komt met ruim 80 procent van de stemmen geteld uit op 68 van de 151 zetels, meldt de kiescommissie.

Dat is een flinke meevaller voor premier Andrej Plenkovic, die beter presteerde dan op grond van de peilingen werd verwacht. Voor de vorming van een nieuw kabinet heeft hij niettemin coalitiepartners nodig. "Dit resultaat, deze overwinning is een verplichting voor ons", zei Plenkovic rond middernacht. "We hebben een moeilijk mandaat vol beproevingen achter ons. Maar de uitdagingen die voor ons liggen zijn nog groter."

De sociaaldemocraten van de SDP moeten zich, in combinatie met enkele kleine bondgenoten, tevreden stellen met 43 afgevaardigden. Lijsttrekker Davor Bernardic sloot samenwerking met de HDZ op voorhand uit. Ook Plenkovic zei daar niets in te zien. Bernardic feliciteerde tijdens het binnenkomen van de uitslagen Plenkovic met de overwinning.

De nieuwe rechts-populistische Vaderlandbeweging van volkszanger Miroslav Skoro wordt de derde partij met vijftien parlementariërs. Het conservatieve Most (Brug) en het groen-linkse platform Mozemo (Wij kunnen het) krijgen respectievelijk acht en zes zetels.

De opkomst lijkt, mede door de coronacrisis, laag uit te vallen. Drieënhalf uur voor de sluiting van de stembussen had volgens de nationale kiesraad pas 34 procent van de kiesgerechtigde Kroaten een stem uitgebracht. Dat was 3,5 procentpunt minder dan vier jaar geleden op hetzelfde tijdstip.

