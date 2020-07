Goedemorgen Europa! Dinsdag 7 juli 09:00 uur over privacy na de pandemie

maandag 6 juli 2020 . Met dank overgenomen van Europees Parlement Liaisonbureau in Nederland (EPinNL) , gepubliceerd op

Hoe zorgen we ervoor dat in een corona-app jouw privacy gewaarborgd is? En welke rol spelen de technologiereuzen? Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66, Renew) en onderzoeker Jef Ausloos (UvA) spreken dinsdag over de invloed van de COVID19 pandemie op jouw privacy. Het debat is op dinsdag 7 juli 9:00-9:30 op www.goedemorgeneuropa.nl live te volgen.

Verder zijn er tijdens de uitzending verschillende mogelijkheden om mee te doen met behulp van polls en we nodigen je vooral uit jouw vragen te stellen.

Het debat staat onder leiding van moderator Rogier Elshout en maakt deel uit van Goedemorgen Europa!: een serie onlinedebatten met Nederlandse Europarlementariërs.

Wil je het debat volgen en meepraten over de onderwerpen? Dat kan via: www.goedemorgeneuropa.nl

Deze debatreeks wordt georganiseerd door het Europees Parlement Liaisonbureau en bespreekt verschillende thema’s die in een ander licht zijn komen te staan door de uitbraak van het coronavirus in de EU. Tijdens elk debat zullen andere Europarlementariërs op basis van stellingen in discussie gaan over deze onderwerpen.

