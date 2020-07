Tweede Kamer neemt moties aan na debat over 'Staat van de Unie'

vrijdag 3 juli 2020 , 14:00

DEN HAAG (PDC) - Gisteren is er door de Kamer ingestemd met drie moties. CDA-lid Omtzigt diende een motie in om de regering te laten deelnemen aan de transparantieconferentie van de Venetië-Commissie. Ook werd een motie met een verzoek om de artikel- 7 procedure tegen Polen en Hongarije voort te zetten aangenomen. Deze motie was afkomstig van Kamerleden Jetten en Van Ojik.

Verder werd nog een motie van het SGP-lid Bisschop aangenomen. Hij verzocht de regering de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid te bevorderen.

Moties om voorwaarden te stellen aan de rechtstaat om geld te ontvangen van het Coronafonds (Jetten, Van Ojik) en een motie over een transitieplan als voorwaarde voor steun uit datzelfde fonds (Ploumen) werden afgewezen.

De moties werden ingediend naar aanleiding van het debat over de 'Staat van de Europese Unie' van afgelopen dinsdag.

