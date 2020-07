Deal over toekomstige handelsrelatie EU-VK nog mijlenver weg

donderdag 2 juli 2020 , 15:31

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL/LONDEN (ANP) - Een nieuwe week van onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over hun toekomstige (handels)relatie heeft beide partijen niet echt nader tot elkaar gebracht. EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier maakte melding van "serieuze" meningsverschillen. Ook volgens zijn Britse tegenhanger David Frost lopen de posities op belangrijke punten nog "aanzienlijk" uiteen.

De onderhandelaars kwamen deze week met een beperkt aantal adviseurs voor het eerst sinds maart weer fysiek bijeen in Brussel, nadat eerdere onderhandelingsrondes per video geen tastbare resultaten hadden opgeleverd. Volgende week wordt verder gepraat in Londen. Ook in de weken daarna gaan de onderhandelingen door.

De EU blijft erbij dat er geen economisch partnerschap kan worden aangegaan als er geen robuuste garanties komen voor eerlijke concurrentie tussen bedrijven op het vlak van arbeidsomstandigheden en milieu, maar ook staatssteun, meldt Barnier in een verklaring.

Ook een langetermijnoplossing voor Europese vissers in Britse wateren is een voorwaarde voor een akkoord, evenals een effectieve methode om conflicten te beslechten, aldus de Fransman. Londen wil juist af van Brusselse bepalingen.

Barnier zegt zich wederom constructief te hebben opgesteld, en vroeg om beter begrip bij de Britten voor de EU-positie. "We blijven geloven dat een akkoord mogelijk en in ieders belang is." De Britten blijven zich er volgens Frost voor inzetten om met hard werken snel overeenstemming te krijgen over de "principes" van een overeenkomst.

De Britse premier Boris Johnson en de leiders van de Europese instellingen gaven twee weken geleden hun steun aan de intensivering van de gesprekken. Zij stelden dat een "nieuw momentum" nodig is.

De Britten zijn op 1 februari uit de EU gestapt maar zijn tot eind dit jaar nog gebonden aan de EU-regels. Bij het uitblijven van een akkoord wordt serieuze economische schade voorzien. De Duitse bondskanselier Angela Merkel waarschuwde woensdag, de dag dat Duitsland het roterende EU-voorzitterschap op zich nam, dat de EU zich erop moet voorbereiden dat de onderhandelingen mislukken.

