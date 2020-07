EU: Rusland moet onregelmatigheden bij referendum onderzoeken

donderdag 2 juli 2020 , 14:25

Bron: WikiMedia/Meghas

BRUSSEL (ANP/AFP/DPA) - Buitenlandchef van de Europese Unie Josep Borrell heeft Rusland donderdag opgeroepen om onregelmatigheden bij het referendum over grondwetswijzigingen te onderzoeken. Meer dan driekwart van de Russen stemde voor de wijzigingen, die mogelijk maken dat president Vladimir Poetin tot 2036 aan de macht blijft.

"Wij zijn op de hoogte van meldingen en beschuldigingen van onregelmatigheden waaronder het onder druk zetten van kiezers, dubbel stemmen, schending van geheimhouding en politiegeweld tegen een observerende journalist", zei Borrells woordvoerder. "Wij verwachten dat deze meldingen op gepaste wijze worden onderzocht, want het zijn serieuze beschuldigingen."

De EU is ook kritisch over een grondwetswijziging die inhoudt dat de Russische wet voortaan voorrang krijgt op internationale verdragen die het land heeft getekend. "Wij verwachten dat Rusland, ongeacht veranderingen in de grondwet zijn internationale verplichtingen nakomt", aldus de woordvoerder van de EU-buitenlandchef. Hij zei ook dat de EU de verkiezingen op het Krim-schiereiland niet erkent. Rusland annexeerde de Krim in 2014 ten koste van Oekraïne.

Het grondwettelijk referendum leidde in sommige Russische regio's tot opmerkelijke uitslagen. In de deelrepubliek Tsjetsjenië, die in twee oorlogen goeddeels werd verwoest door het Russische leger, zou de opkomst bijna 100 procent zijn geweest. Maar liefst 98 procent van de Tsjetsjeense stemmers zou voor de grondwetswijziging hebben gestemd.

De enige regio die 'njet' heeft gezegd tegen de grondwetswijziging is Nenetsië, een autonome regio met zo'n 45.000 inwoners in het hoge noordwesten. Daar zou 55,3 procent tegen hebben gestemd.

