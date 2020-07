Hongarije blijft inwoners van landen buiten EU weigeren

donderdag 2 juli 2020 , 13:38

Bron: European People's Party

BOEDAPEST (ANP/AFP) - Hongarije zal de grenzen niet openen voor inwoners van veel 'veilige landen' op een EU-lijst. "We kunnen op dit moment het verzoek van de EU niet uitvoeren om burgers toe te laten van landen buiten de EU, met uitzondering van Servië", zei premier Viktor Orbán.

Op de EU-lijst staan landen waar de gezondheidssituatie wat betreft het coronavirus vergelijkbaar of beter is dan gemiddeld in Europa. Het gaat om Algerije, Australië, Canada, Marokko, Japan, Georgië, Montenegro, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Servië, Thailand, Tunesië, Uruguay en Zuid-Korea.

EU-lidstaten zijn niet verplicht om reizigers toe te laten uit die landen. Premier Orbán zei dat het indruist tegen de belangen van zijn bevolking om de grenzen te openen voor inwoners van meer landen van buiten de Europese Unie.

Orbán kondigde wel aan dat er een "humanitaire corridor" komt voor mensen die door Hongarije moeten reizen om andere landen te bereiken. "Iedereen die door Hongarije reist moet daar gebruik van maken. Ze mogen die route niet verlaten en er blijven strenge grenscontroles van kracht."

Het circa 10 miljoen inwoners tellende Hongarije is veel minder zwaar getroffen door de coronacrisis dan sommige andere Europese landen. De autoriteiten hebben melding gemaakt van ongeveer 4100 besmettingen en circa 590 sterfgevallen.

