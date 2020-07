Brussel sleept Nederland voor EU-hof om niet-naleven witwaswet

donderdag 2 juli 2020 , 12:47

Bron: © PDC

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europees Hof van Justitie omdat het een Europese regel tegen witwassen nog altijd niet volledig heeft omgezet in de nationale wetgeving. Brussel vraagt het hof in Luxemburg Nederland een boete op te leggen, maar noemt geen bedrag.

De zogenoemde vierde richtlijn tegen witwassen had in juni 2017 al moeten zijn doorgevoerd. Den Haag kreeg in juli en december van dat jaar al waarschuwingen. In maart vorig jaar volgde een nieuwe aanmaning, waarbij al werd gedreigd met een zaak voor het EU-hof.

Nederland heeft regels die instellingen verplichten informatie te geven over wie de echte eigenaar is van bedrijven en juridische vennootschappen zoals brievenbusmaatschappijen onvoldoende in wetgeving omgezet, aldus het dagelijks EU-bestuur.

Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis: "We hebben robuuste EU-regels maar die moeten wel consistent en efficiënt worden toegepast. We zullen zeker stellen dat iedereen in zowel de private als de publieke sector de regels rigoureus toepast."

De Europese Commissie spant ook een zaak aan tegen België en Oostenrijk. Die landen blijven in gebreke met andere onderdelen van de richtlijn.

