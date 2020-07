Eurostat: werkloosheid eurozone loopt verder op door coronacrisis

donderdag 2 juli 2020 , 12:02

LUXEMBURG (ANP) - De werkloosheid in de eurozone is in mei verder gestegen vanwege de negatieve effecten op de economie en arbeidsmarkt door de coronacrisis. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de werkloosheid die maand uit op 7,4 procent tegen 7,3 procent in april.

Volgens Eurostat waren in het eurogebied van negentien landen meer dan 12 miljoen mensen werkloos. Voor de gehele Europese Unie werd een werkloosheid gemeten van 6,7 procent. Dat komt neer op ruim 14 miljoen werklozen.

Verder waren in mei in de eurozone ruim 2,2 miljoen jongeren werkloos. Dat betekent dat van alle jongeren onder 25 jaar in de eurozone 16 procent zonder werk zat. In Nederland liep de werkloosheid volgens Eurostat in mei op tot 3,6 procent, tegenover 3,4 procent in april.

Economen van ING verwachten dat de werkloosheid in de eurozone de komende tijd nog verder zal stijgen. Volgens ING zal de economie niet snel herstellen naar het niveau van voor de crisis, waardoor het onvermijdelijk is dat er nog meer banen verloren gaan.

Hoewel de werkloosheid ook in mei weer steeg, noemt ING de stijging "extreem mild" vergeleken met de sterke economische krimp in de eurozone. De bank verklaart dat doordat een groot aantal mensen werkt onder tijdelijke contracten, waardoor het daadwerkelijke werkloosheidscijfer nog niet zichtbaar is.

Vergeleken met die in de Verenigde Staten ziet de arbeidsmarkt er in de eurozone momenteel erg sterk uit, aldus ING.

Terug naar boven