Volgende week extra topoverleg over Europees herstelfonds

donderdag 2 juli 2020 , 11:52

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - Een snel en ambitieus akkoord over het Europese herstelpakket voor door de coronacrisis getroffen lidstaten heeft de hoogste prioriteit voor de EU, stelt Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ter voorbereiding op de "intensieve politieke onderhandelingen" daarover organiseert zij daarom volgende week een topoverleg.

Von der Leyen heeft EU-president Charles Michel, Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli en bondskanselier Angela Merkel van tijdelijk EU-voorzitter Duitsland uitgenodigd om op 8 juli de voortgang te bespreken en de top van regeringsleiders op 17 en 18 juli voor te bereiden. Michel is al een tijd bezig de leiders tot een akkoord te bewegen en komt naar verwachting volgende week met een aangepast voorstel. Ondertussen pleegt ook Merkel de nodige telefoontjes.

Over het commissievoorstel voor het herstelfonds (750 miljard euro) en de EU-meerjarenbegroting (1100 miljard) liggen de standpunten sterk uiteen. Vier ‘zuinige’ landen waaronder Nederland willen niet dat het fonds subsidies gaat uitdelen, maar alleen leningen. Ook hun bijdrage aan de begroting zou niet omhoog mogen.

Premier Rutte zei twee weken geleden op de vorige top dat haast niet nodig is, ondanks de druk die veel leiders uitoefenen. "Krachtig politiek leiderschap is vereist om het werk tot een snel en succesvol einde te brengen", is de boodschap van Von der Leyen. "Het is cruciaal snel tot een akkoord te komen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid het herstelpakket zonder uitstel af te ronden."

