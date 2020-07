Rusland wijzigt grondwet en stelt deze boven internationale wetgeving

donderdag 2 juli 2020 , 10:52

Bron: Pixabay

DEN HAAG (PDC) - Bijna 78 % van de Russen heeft gisteren in een referendum ingestemd met aanpassing van de Russische grondwet. Door deze aanpassing kan president Vladimir Poetin (67) tot 2036 aan de macht blijven. Zijn huidige ambtstermijn loopt af in 2024 en hij kan daarna nog twee termijnen van zes jaar blijven zitten. Poetin is nu al de langstzittende leider sinds Jozef Stalin.

Volgens de vernieuwde grondwet staat de Russische grondwet in het vervolg boven internationale verdragen. Wanneer internationale rechters, zoals die van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, een vonnis vellen dat volgens hun Russische collega's strijdig is met de Russische wet, dan geldt dat vonnis volgens de nieuwe constitutie niet.

Bij het referendum werd tegelijk een flink pakket aan aanpassingen van de grondwet doorgevoerd. Het huwelijk wordt bijvoorbeeld vastgelegd als een verbintenis van man en vrouw. Dit komt feitelijk neer op een verbod op het homohuwelijk. De nieuwe grondwet verbiedt ook het ‘weggeven’ van Russische territoria aan andere landen. Dit moet worden uitgelegd als verwijzing naar de Russische annexatie van de Krim in 2014.

Bron: NOS, Trouw, de Volkskrant

Terug naar boven