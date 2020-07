ACM: extra internetverkeer leidt in Nederland niet tot problemen

donderdag 2 juli 2020 , 9:45

Bron: Flickr/LoboStudioHamburg

DEN HAAG (ANP) - Het toegenomen dataverkeer sinds het uitbreken van de coronacrisis leidt vooralsnog niet tot problemen. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), dat de gevolgen van de toename van het internetverkeer monitort.

"De coronacrisis onderstreept hoe belangrijk internet is voor de samenleving. Via internet kunnen veel werkzaamheden vanuit huis gewoon doorgaan en internet is een belangrijke bron van informatie en vermaak", schrijft de ACM. De toezichthouder heeft contact met andere Europese toezichthouders en telecombedrijven over het toegenomen dataverkeer tijdens de coronacrisis.

Met de extra belasting van het internetverkeer houdt de ACM goed in de gaten of de netneutraliteit wordt gewaarborgd. In Europa moeten internetaanbieders alle gebruikers zonder discriminatie behandelen, zodat het internet zich vrij en onafhankelijk kan blijven ontwikkelen. Alleen in uitzonderlijke situaties mag er worden ingegrepen, als het echt niet anders kan.

Terug naar boven