Nederlandse bedrijven verwachten latere betalingen door coronacrisis

donderdag 2 juli 2020 , 7:00

AMSTERDAM (ANP) - Een deel van de bedrijven in Nederland maakt zich zorgen over klanten die hun betalingen uitstellen. Een op de vier Nederlandse organisaties ziet het risico op late betalingen groter worden in de komende twaalf maanden vanwege de coronacrisis. Dat meldt Intrum op basis van eigen Europees onderzoek.

Uitgestelde betalingstermijnen zijn in ons land vooral voor kleine ondernemingen een probleem. Tijdige betalingen kunnen voor deze groep het verschil maken tussen overleven of failliet gaan, aldus Intrum. Ongeveer een derde van die ondernemingen heeft een langere betalingstermijn moeten accepteren dan comfortabel is.

In 14 procent van de gevallen wordt die langere betalingstermijn door een multinational gevraagd. "Het is de taak van grote bedrijven, overheid en multinationals om hun leveranciers juist nu op tijd te betalen", zegt directeur Reza Atighi. "Zij kunnen daarmee een grote bijdrage leveren aan het voortbestaan van het mkb en daarmee onze economie."

Met name in de industrie (42 procent) en energiesector (33 procent) zien ondernemingen uitdagingen wat betreft tijdige betalingen van afnemers.

Hoewel het sentiment ten opzichte van het verslechterde betaalgedrag vrij negatief is, denkt slechts 14 procent van de Nederlandse bedrijven dat ze hard geraakt worden door de recessie. In vergelijking met andere Europese landen is dat zeer laag. Zo denkt 54 procent van de ondervraagde Spaanse ondernemingen dat de crisis een zeer negatieve impact zal hebben. Gemiddeld ziet ongeveer 38 procent van de Europese bedrijven de toekomst somber in.

