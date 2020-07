EU maant China over autonomie Hongkong

woensdag 1 juli 2020 , 15:01

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie roept China op geen acties te ondernemen om de autonomie van Hongkong te ondermijnen, ook op het gebied van mensenrechten. EU-buitenlandchef Josep Borrell stelt dat in een verklaring namens de lidstaten op de dag dat de politie in Hongkong vele tientallen mensen oppakte die protesteerden tegen Chinese veiligheidswetgeving waarmee Peking meer macht krijgt over de metropool.

De EU herhaalt erg bezorgd te zijn over de wet en groot belang te hechten aan de hoge mate van autonomie die Hongkong volgens internationale afspraken geniet. Het is "essentieel" dat de bestaande rechten en vrijheden van inwoners van Hongkong, inclusief de vrijheid van meningsuiting en demonstratie, wordt gerespecteerd zoals China eerder heeft verzekerd, aldus de verklaring.

De wet dreigt de autonomie van Hongkong ernstig te ondermijnen en de rechtsstaat en onafhankelijkheid van de rechtsstaat te schenden, staat in de verklaring. Dat brengt de stabiliteit en welvaart van Hongkong in gevaar, en raakt daarmee ook "vitale belangen" van de EU en de internationale gemeenschap.

De EU blijft haar zorgen kenbaar maken in haar dialoog met China, aldus Borrell. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei woensdag dat de lidstaten zich met internationale partners beraden op eventuele stappen.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken liet weten dat Nederland de zorgen over de veiligheidswet deelt. "Onafhankelijke rechtspraak, openmarkteconomie en respect voor burgerlijke vrijheden zijn de belangrijkste fundamenten van Hongkongs succes als samenleving en financieel-economisch centrum."

Terug naar boven