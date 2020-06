Politiebescherming Europarlementariër in zaak Tsjechische premier

dinsdag 30 juni 2020 , 16:53

Bron: ©European Union, 2020

BRUSSEL (ANP) - Een Europarlementariër en zijn familie staan onder politiebescherming omdat hij betrokken is bij een kritisch rapport over de Tsjechische premier Andrej Babis. Hij is het doelwit van "onaanvaardbare provocaties", schrijft parlementsvoorzitter David Sassoli in een brief aan Babis.

Het parlementslid wordt niet bij naam genoemd. Sassoli is daarnaast erg bezorgd over "persoonlijke aanvallen" op leden van de begrotingscontrolecommissie van het parlement. Zij schreven na een onderzoeksmissie aan Tsjechië een kritisch rapport waarin mogelijk gerommel met EU-subsidies aan het door Babis opgerichte landbouw- en mediaconcern Agrofert aan de kaak wordt gesteld.

"Ik sta klaar om alle beschikbare procedures te activeren om de integriteit van verkozen leden van dit parlement te beschermen", schrijft Sassoli. Eerder deze maand nam het parlement een resolutie aan met de oproep Babis uit te sluiten van de onderhandelingen tussen de EU-regeringsleiders over de Europese meerjarenbegroting tot het probleem van belangenverstrengeling is opgelost. Het parlement wil dat de steenrijke politicus zijn zakelijke belangen in het bedrijf afstoot.

Babis verwerpt de kritiek en zegt dat hij zijn belangen in Agrofert op afstand heeft gezet. Sassoli benadrukt dat de commissielieden binnen hun bevoegdheden hebben gehandeld, ook bij het vaststellen van mogelijke belangenconflicten.

