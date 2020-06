Eerste Kamer stemt in met initiatiefvoorstel beperken gevolgen Brexit

dinsdag 30 juni 2020 , 15:00

Bron: privécollectie

DEN HAAG (PDC) - De Eerste Kamer heeft initiatiefwetsvoorstel aangenomen waardoor Nederlanders woonachtig in het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid krijgen de Nederlandse nationaliteit te behouden. Ook kunnen deze inwoners, als de Britse nationaliteit inmiddels is verkregen, de Nederlandse nationaliteit terugvragen. Dit gebeurt om de gevolgen van de Brexit in te perken.

Het wetsvoorstel werd als initiatief ingediend door D66, PvdA, 50PLUS, VVD en GroenLinks. In november 2019 stemde de Tweede Kamer met het voorstel in. Tegenstemmers waren PVV, CDA en ChristenUnie. Deze zelfde partijen stemden ook in de Eerste Kamer tegen.

De wet treedt alleen in werking als in de praktijk blijkt dat de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk na de Brexit verslechteren.

Bron: website Eerste Kamer

