Europees akkoord over digitale uitwisseling bewijsmateriaal

dinsdag 30 juni 2020 , 12:07

© pixel2013

BRUSSEL (ANP) - Rechtbanken in de Europese Unie kunnen binnenkort makkelijker bewijsmateriaal en andere juridische documenten digitaal gaan uitwisselen. Het wordt ook eenvoudiger om getuigen in een andere lidstaat via een videoverbinding te horen.

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over wetgeving die dit regelt. Het moet de toegang tot de rechter sneller, goedkoper en gebruiksvriendelijker maken voor burgers en bedrijven. De verwachting is dat zij hierdoor meer zaken gaan doen over de grens, aangezien zij eenvoudiger verhaal kunnen halen als er iets misgaat. Voor gegevensbescherming in de verbonden nationale ICT-systemen zijn strikte waarborgen ingebouwd.

"Een goede stap richting de digitalisering van justitie", reageert EU-commissaris Didier Reynders (Justitie). Europarlementariër Liesje Schreinemacher (VVD), die betrokken was bij de onderhandelingen, wijst op de tijd- en geldbesparing die de modernisering oplevert. "Het is mooi dat we met dit akkoord nu ook in het justitiedomein van de inzet van digitale oplossingen de vruchten kunnen plukken."

In 2018 hadden ongeveer 3,4 miljoen rechtszaken in Europa een grensoverschrijdend element. Volgens Schreinemacher gaat de uitwisseling van bewijsstukken meestal nog steeds per post en komt het horen van getuigen op afstand nauwelijks voor.

Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het EU-parlement en de lidstaten.

Terug naar boven