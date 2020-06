Hofvijver juni 2020: Hoe de Europese herstelgelden beter te verdelen?

maandag 29 juni 2020 , 13:00

DEN HAAG (PDC) - Hoe kunnen de Europese herstelgelden beter en eerlijker worden verdeeld? De juni-editie van de maandelijkse Hofvijver van het Montesquieu Instituut gaat onder ander in op de verdeling van deze herstelfondsen: "Laten we er maar van uit gaan dat de Nederlandse regering op het laatste moment niet vergeet waar Abraham de mosterd haalt", stelt oud-Europarlementariër Jan Marinus Wiersma in zijn opinie.

Verder is er aandacht voor het aanstaande voorzitterschap van Duitsland, dat per 1 juli van start gaat. Hoe kan Duitsland haar ambities waarmaken ten tijde van de corona-pandemie? Marja Verburg van het Duitsland Instituut te Amsterdam analyseert de Duitse plannen. Ook wordt er in de Hofvijver ingegaan op de veranderende positie van Italië in de Europese politiek, in de laatste aflevering van de serie: Europa na Brexit.

Dat en meer onderwerpen over politiek van Den Haag tot Brussel, in de nieuwste editie van de Hofvijver.

