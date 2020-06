Europese Commissie wil tijdelijke versoepeling regels in zoektocht naar coronavaccin

maandag 29 juni 2020 , 12:12

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie wil dat de huidige strenge regels voor genetische manipulatie, het sleutelen aan het dna van organismen, tijdelijk worden versoepeld om hierdoor zo snel mogelijk een vaccin tegen corona te kunnen ontwikkelen.

Volgens de Europese Commissie is het van belang dat een vaccin voor het coronavirus er zo snel mogelijk komt, maar zitten de strenge regels over genetische manipulatie hierbij in de weg. De farmaceut waar onder andere Nederland halverwege juni een overeenkomst mee sloot over de ontwikkeling van een coronavaccin maakt ook gebruik van genetische manipulatie.

Eurocommissaris Kyriakides roept het Europees Parlement en de Raad op het voorstel voor de versoepeling zo snel mogelijk goed te keuren. Het EP zal binnen een paar weken al moeten stemmen over het voorstel. De bedoeling is dat de versoepelingen nog deze zomer van kracht gaan.

De meningen over genetische manipulatie zijn binnen het EP sterk verdeeld. Zo zijn er vooral op ethisch vlak vragen over de veiligheid ervan. Om deze reden spreekt de Commissie ook alleen over een tijdelijke versoepeling.

Bron: NOS.nl

