Ook Ier en Luxemburger melden zich voor voorzitterschap Eurogroep

donderdag 25 juni 2020 , 16:55

BRUSSEL (ANP) - De Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe en zijn Luxemburgse collega Pierre Gramegna hebben zich beiden formeel aangemeld als kandidaat voor het voorzitterschap van de Eurogroep. Eerder donderdag diende de Spaanse minister Nadia Calvino (51) haar nominatie al in bij de huidige voorzitter van het overlegorgaan van de ministers van Financiën van de eurolanden, Mário Centeno. De Portugees stapt volgende maand op.

De 45-jarige Donohoe is sinds juni 2017 minister van Financiën en lid van Fine Gael, een centrum-rechtse partij. "De Eurogroep is de economische machinekamer voor de eurozone en voor de gemeenschappelijke munt die Ierland deelt met 18 EU-landen", schrijft de Ier in zijn sollicitatiebrief aan Centeno. "De Eurogroep speelt een leidende rol in het Europese antwoord op Covid-19."

De Luxemburgse centrum-linkse minister Pierre Gramegna (62), sinds 2013 op Financiën, wil een tweede kans wagen. In 2018 was hij een van de vier kandidaten om Jeroen Dijsselbloem op te volgen. Hij trok zich terug toen duidelijk werd dat de Portugees Centeno de voorkeur had.

Donderdag sluit de aanmeldingstermijn voor kandidaten. Centeno wordt gouverneur van de Portugese centrale bank.

Minister Wopke Hoekstra heeft al laten weten niet beschikbaar te zijn. De Nederlandse regering wil nog niet zeggen wie ze steunt. Een kandidaat moet de stem van minstens 10 van de 19 eurolanden krijgen, waarbij elk land, groot of klein, één stem heeft. De nieuwe voorzitter wordt bekend op de volgende Eurogroepvergadering op 9 juli.

