ECB waarschuwt voor zelfgenoegzaamheid bij aanpak crisis

donderdag 25 juni 2020 , 14:32

Bron: Wikimedia/Epizentrum

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) waarschuwt voor zelfgenoegzaamheid bij de aanpak van de coronacrisis, nu het sentiment op de financiële markten lijkt te verbeteren en het dieptepunt van de crisis achter de rug lijkt. Dat schrijft de ECB in zijn notulen van de beleidsvergadering van begin juni.

Bij de vergadering kondigde de ECB aan zijn opkoopprogramma uit te breiden. De centrale bank verhoogt de limiet met 600 miljard euro, waardoor er nu maximaal voor 1350 miljard euro aan staats- en bedrijfsleningen kunnen worden opgekocht. Daar neemt de ECB ook langer de tijd voor. De rentes werden gehandhaafd.

Volgens de notulen vonden beleidsmakers van de ECB dat de uitbreiding van dat opkoopprogramma gepast was in de strijd tegen de coronacrisis. De ECB vindt ook dat er genoeg bewijs is dat dit programma effectief is gebleken bij het verlagen van rentes en het stimuleren van kredietverlening. Dat droeg weer bij aan sterkere groei en inflatie.

De notulen besluiten met de opmerking dat de ECB nog steeds klaarstaat om alle mogelijke instrumenten te gebruiken om prijsstabiliteit te garanderen.

Terug naar boven