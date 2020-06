Amerikaanse minister Pompeo: overleg over hervatten reizen met EU

woensdag 24 juni 2020 , 18:29

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Verenigde Staten en Europese landen werken aan het hervatten van reizen tussen de beide continenten. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo tijdens een persconferentie in Washington. "We werken aan de juiste manier en de juiste timing om dat te doen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar de komende weken uit zullen komen, niet alleen tussen de VS en de Europese Unie, maar ook met andere delen van de wereld."

Pompeo deed zijn uitspraken terwijl EU-lidstaten overleg hadden over de heropening van de Europese grenzen voor reizigers uit landen van buiten de EU per 1 juli. Dat overleg leverde woensdag nog geen resultaat op. De EU-lidstaten kunnen het vooralsnog niet eens worden over de criteria waar een niet-EU-land aan moet voldoen om als veilig te worden beschouwd. De 27 ambassadeurs hebben onderhandelingen hierover in Brussel afgebroken en overleggen vrijdag verder.

