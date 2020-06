Kosovaarse president Thaçi aangeklaagd voor oorlogsmisdaden

donderdag 25 juni 2020 , 11:33

DEN HAAG (ANP/RTR) - De Kosovaarse president Hashim Thaçi is aangeklaagd door het Kosovo-tribunaal in Den Haag. Thaçi wordt door de Speciale Aanklager beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Onder die misdaden vallen bijna honderd moorden, aldus de aanklager. De aanklacht tegen Thaçi is "het resultaat van langdurig onderzoek", staat in een verklaring. De Speciale Aanklager van het Kosovo-tribunaal zegt daarin alle aanklachten zonder gerede twijfel te kunnen bewijzen.

In de oorlog die eind jaren negentig in Kosovo woedde tussen Servië en de etnisch Albanese meerderheid die onafhankelijkheid van Servië wilde, was Thaçi de leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger UÇK. Sinds 2016 is hij president van het land, dat door Servië nog altijd niet formeel wordt erkend.

In 2015 werd het Kosovo-tribunaal in Den Haag opgericht om recht te spreken over misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden die tijdens de Kosovaarse oorlog zijn gepleegd.

