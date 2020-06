Journalisten uit EU niet meer welkom in VS

dinsdag 23 juni 2020 , 17:19

Bron: Europese Unie, 2016, foto: Cristof Echard

MEDIAWATCH - Als er niets verandert, komen journalisten uit de EU voorlopig de Verenigde Staten niet meer in, door de 'travel ban' van president Donald Trump. De restricties waardoor Europeanen momenteel niet naar Amerika mogen reizen, bevatten namelijk geen uitzondering voor journalisten, die straks massaal de verkiezingen willen verslaan. Hetzelfde geldt voor ondernemers die zaken willen doen in de VS. Dat meldden bronnen aan BNR en dit is bevestigd door de Amerikaanse ambassade in Den Haag.

Maandag maakte de Amerikaanse regering bekend dat een zogenoemde 'pauze' in het toelaten van werknemers uit het buitenland, wordt verlengd tot eind dit jaar. Zolang de 'travel ban' geldt, komen journalisten uit Nederland het land dus niet in. Journalisten die al in Amerika verblijven, hoeven niet weg. Hebben ze echter een tijdelijk visum en verlaten ze de VS, dan komen ze het land niet meer in.

