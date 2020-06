Michel haalt EU-leiders 17 en 18 juli naar Brussel voor geldtop

dinsdag 23 juni 2020 , 15:12

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - EU-president Charles Michel haalt de 27 Europese regeringsleiders en presidenten op 17 en 18 juli voor een speciale 'geldtop' naar Brussel. "De fysieke bijeenkomst begint de 17e om 10 uur", twittert Michels woordvoerder. Het is voor het eerst sinds de corona-uitbraak dat de leiders weer "in het echt" zullen vergaderen en niet per videoverbinding. Het is half juli vijf maanden geleden dat de 27 met zijn allen in Brussel vergaderden.

De EU-top is volledig gewijd aan de Europese meerjarenbegroting (MFK) van 2021 tot en met 2027 en het daaraan gekoppelde herstelplan voor de zwaarst door de coronacrisis getroffen lidstaten, meldt Michel. Afgelopen vrijdag vergaderden de leiders hier voor het eerst over, per video in een "oriënterend debat" zonder conclusies. Het wordt door iedereen wenselijk en nodig geacht elkaar in de ogen te kunnen kijken en te kunnen onderhandelen in kleinere groepjes in de wandelgangen. De voorstellen van de Europese Commissie gaan over een totaalbedrag van 1850 miljard euro.

Michel zei vrijdag na afloop van de videoconferentie dat de leiders zich bereid hebben getoond om vaart te zetten achter de MFK-onderhandelingen, die traditioneel al moeilijk zijn maar door de toevoeging van een herstelfonds vanwege de coronacrisis nog ingewikkelder lijken te worden. Zowel over de omvang van de plannen als de manier waarop de lidstaten steun zouden moeten krijgen zijn de lidstaten verdeeld. Zo wil Nederland dat de 'coronasteun' via leningen wordt gegeven, niet via subsidies.

Terug naar boven